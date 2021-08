Wybuch gazu w Szczyrku. Sześć osób na ławie oskarżonych. Przed bielskim Sądem Okręgowym rozpoczął się proces

Z godzinnym opóźnieniem, przy ogromnym zainteresowaniu mediów w bielskim Sądzie Okręgowym rozpoczął się dzisiaj 31 sierpnia proces w sprawie wybuchu gazu, do którego doszło 4 grudnia 2019 roku w Szczyrku. W wyniku eksplozji zawalił się trzykondygnacyjny dom przy szczyrkowskiej ul. Leszczynowej. W wyniku zawalenia się budynku zginęło osiem osób, rodzina Kaimów – Anna i Wojciech oraz ich dzieci - Michalina, Marcelina i Staś, a także Jolanta i Józefa oraz ich wnuk Szymon.

W wyniku trwającego kilkanaście miesięcy śledztwa prokuratorzy ustalili, że do tragedii doszło z powodu wykonania przewiertu przy użyciu wiertnicy pod drogą asfaltową na ul. Leszczynowej w Szczyrku. W tym zakresie zarzuty usłyszały trzy osoby - Roman D., prezes firmy budowlanej, która zleciła przewiert pod ulicą oraz Marcin S. i Józef D., pracownicy firmy budowlanej specjalizującej się w przewiertach podziemnych i wykonujący to zlecenie. Grozi im kara od dwóch do 12 lat pozbawienia wolności.