Wypadek na autostradzie A1 w Kruszynie. Zderzyły się trzy TIRy. Autostrada była całkowicie zablokowana Bartłomiej Romanek

Do groźnego wypadku doszło w środę 15 grudnia na autostradzie A1 w Kruszynie na drodze w kierunku na Częstochową. Doszło tam do zdarzenia trzech samochodów ciężarowych. Utrudnienia w ruchu były ogromne. Usuwanie zniszczonych wraków zakończyło się dopiero w nocy ze środy na czwartek. To kolejne groźne zdarzenia na częstochowskim odcinku autostrady A1.