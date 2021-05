Wypadek na DTŚ w Katowicach. Zginęła 53-letnia kobieta. Jak doszło do tragicznego zderzenia dwóch nissanów?

Nie przejedziemy z Dąbrowy Górniczej do Będzina Łagiszy. Rozpoczął się remont ul. Robotniczej. Droga jest całkowicie zamknięta

Od poniedziałku 17 maja do końca tego tygodnia, a więc do 21 maja remontowany będzie fragment ul. Robotniczej w Dąbrowie Górniczej. W tym czasie zostanie on całkowicie wyłączony z ruchu. A to oznacza, że nie będzie można tędy dostać się do parku Zielona, w kierunku Pogorii IV, a także Będzina Łagiszy. Inaczej będą również kursowały autobusy.