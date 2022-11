Wypadek w Brennej na ulicy Wyzwolenia. Kierowcy trafili do szpitala Szymon Kwiatkowski

Wypadek we wsi Brenna na ulicy Wyzwolenia. Do zdarzenia doszło 15 listopada przed godziną 11.00. Kierowca hyundaia wyjechał na przeciwległy pas ruchu, tym samym uderzając w prawidłowo jadącą kobietę. Obydwoje trafili do szpitala.