Wypadek w Katowicach. Ładunek ciężarówki wywrócił się na drogę na wjeździe z trasy DK 86 w autostradę A4

Wypadek w Katowicach na zjeździe w A4

Na zjeździe z DK86 na A4 w Katowicach doszło to nietypowego wypadku. Na łuku drogi wywrócił się ładunek ciężarówki. W związku z tym, zablokowany jest jeden pas ruchu od Sosnowca do Krakowa. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze około 40 minut - do ok. godziny 14.30.

- Naczepa ciężarówki wypięła się z zawiasów prawdopodobnie ze powodu złego stanu technicznego. Ponadto źle rozłożony był na naczepie towar. Ładunek wpadł do rowu. Kierowca przewoził m.in. kawę i mąkę - informuje młodsza aspirant Agnieszka Żyłka, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Katowicach.

Na miejscu jest policja, która wahadłowo kieruje ruchem. Przypomnijmy, że zablokowany jest jeden pas ruchu w stronę Krakowa. Kierowcy muszą przygotować się na utrudnienia.