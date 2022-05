Wypadek w Katowicach. Ulica Katowicka jest całkowicie zablokowana

Katowice. Wypadek na ul. Katowickiej

Do wypadku z udziałem dwóch samochodów osobowych doszło w piątek, 13 maja, ok. godz. 6 rano na ul. Katowickiej w Katowicach.

– Kierujący oplem insignią doprowadził do zderzenia z kierującą samochodem marki Fiat Grande Punto. Kobieta przewieziona została do szpitala na badania. Trwa weryfikacja jej zdrowia – mówi podkomisarz Agnieszka Żyłka, oficer prasowy KMP w Katowicach.

Droga pozostaje wciąż nieprzejezdna. Ma to związek z wyciekiem płynów eksploatacyjnych na jezdnię. Strażacy pracują nad ich usunięciem. Ruch drogowy w tamtym miejscu powinien wrócić do normy ok. godz. 9.