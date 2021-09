Wypadek w Knurowie. Auto wpadło do rowu. Ratownicy reanimowali kierowcę Martyna Urban

Do ciężkiego wypadku doszło przy ulicy Niepodległości w Knurowie. Kierujący pojazdem marki Hyundai i25 w wyniku czynników endogennych wpadł do rowu. Stan mężczyzny jest poważny. Na miejscu trwała reanimacja mężczyzny. Został on przetransportowany śmigłowcem do jednego ze szpitali.