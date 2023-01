Wypadek w Wilczej w pow. gliwickim. 80-letni kierowca trafił do szpitala Marcin Śliwa

Kierujący samochodem seicento nie zastosował się do oznaczeń sygnalizacji świetlnej co doprowadziło do zderzenia z samochodem osobowym marki BMW. pixabay

Około godziny 10.30 doszło do wypadku przy ul. Gliwickiej we wsi Wilcza w gminie Pilchowice, pow. gliwickim. Kierujący samochodem seicento przejechał na czerwonym świetle co doprowadziło do zderzenia z samochodem osobowym marki BMW. Kierowca seicento, 80-letni mężczyzna trafił do szpitala.