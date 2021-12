Wypadek w Żorach na DK 81. Fiat zderzył się z audi. Jedna osoba została poszkodowana. Ruch w kierunku Wisły zablokowany

Wypadek na Wiślance w Żorach

Ze wstępnych ustaleń mundurowych wynika, że fiat i audi zderzyły się ze sobą w wyniku najechania na tył poprzedzającego auta. Policjanci sprawdzają, kto doprowadził do zdarzenia.

Wciąż trwają czynności policji na odcinku trasy DK 81 - Wiślanki - w Żorach. W środę, 22 grudnia, około godziny 10:35 na skrzyżowaniu dwupasmówki z ulicą Francuską (przy zjeździe do centrum handlowego Auchan) doszło tam do zderzenia dwóch samochodów osobowych.

W wypadku na Wiślance ucierpiała jedna osoba. Wszystko wskazuje jednak na to, że nie są to poważne obrażenia. Przez co zdarzenia najprawdopodobniej zostanie zakwalifikowane jako kolizja.