Wyprawka szkolna. Promocje w sklepach. W ten weekend artykuły szkolne kupimy taniej. Sprawdziliśmy ceny w Lidl, Auchan, Biedronce

Ile wydamy w tym roku na wyprawkę szkolną? Z badań SW Research, przeprowadzonych na zlecenie Empiku, wynika, że większość z nas wyprawka będzie kosztowała więcej niż przed rokiem. Co trzeci ankietowany planuje wydać na zakupy dla jednego dziecka od 301 do 500 zł. Co siódmy (14 proc.) zamierza zapłacić nawet tysiąc złotych. Również 14 proc. respondentów wolałoby się zmieścić w kwocie 300 zł.

Dobrze jest kompletować wyprawkę z wyprzedzeniem, ale robiąc zakupy dopiero teraz natkniemy się w centrach handlowych na naprawdę atrakcyjne okazje i wyprzedaże. Sieciom sklepów zostały tylko dwa weekendy na to, aby przekonać klientów do swojego szkolnego asortymentu.

Z Barometru Providenta wynika natomiast, że na wyprawkę szkolną wydamy przed nadchodzącym rokiem szkolnym średnio 333 zł. Niemal co trzeci badany zadeklarował, że wyprawka jego dziecka będzie składać się zarówno z rzeczy nowych, jak i używanych. Choć nieco ponad połowa rodziców utrzymuje, że stara się kompletować asortyment do szkoły przez całe wakacje, to dla 36,6 proc. badanych właśnie ostatnie dni sierpnia będą czasem wzmożonych zakupów i przygotowań do nowego roku szkolnego.