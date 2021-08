Wyprawka szkolna w dobie pandemii. O tym trzeba pamiętać, gdy nie mamy pewności, jak będzie wyglądał rok szkolny

Doświadczenia ubiegłego roku szkolnego zburzyły dobrze znany wzór przygotowań do powrotu do szkoły. Komputery, biurka i wygodne krzesła stały się – obok podręczników i zeszytów ćwiczeń – podstawową potrzebą uczniów w Polsce i na świecie. Za to plecaki, galowe ubrania czy nawet buty sportowe poszły w odstawkę.