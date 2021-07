Zalecenia PAN na rok szkolny 2021/22: W szkołach tylko zaszczepiony personel. Niezaszczepione dzieci w szczycie zachorowań uczą się w domach

"Apelujemy ponownie, aby szkoły otwierać mądrze" - napisali w swoim najnowszym stanowisku eksperci Polskiej Akademii Nauk.

To nie pierwszy apel naukowców odnoszący się do zasad, jakie powinny zostać wprowadzone w szkołach. W sierpniu minionego roku sugerowali wprowadzenie obowiązku noszenia maseczek w szkołach dla personelu i przynajmniej starszych dzieci. Apelowali też o „oddelegowanie nauczycieli do konkretnych klas, podział uczniów na grupy, które nie mają ze sobą kontaktu oraz wietrzenie pomieszczeń i dezynfekcję”. Postulaty te jednak spotkały się z niechęcią. Budziły wątpliwości, czego efektem było przejście jesienią szkół na zdalne nauczanie.