Wystartował konkurs na legendy Jury - mieszkańcy mogą zgłaszać opowieści o jurajskich terenach

Kto na Jurze nie słyszał o białej damie regularnie odwiedzającej zamek Ogrodzieniec? Jura Krakowsko-Częstochowska to malowniczy teren, obfitujący w ruiny jurajskich zamków. Te zaś, pełne są ciekawych historii, czy legend na ich temat. W wielu rodzinach są przekazywane z pokolenia na pokolenie. By nie zapomnieć o historii tych pięknych, jurajskich miejsc, Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie ogłosił kolejną edycję konkursu Legendy Jury.

- Siedzisz znudzony w domu. Nie wiesz jak wartościowo spędzić czas? To świetny moment, żeby spisać wymyśloną, zasłyszaną lub przeczytaną kiedyś legendę, baśń czy podanie z terenu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Jeśli nic nie przychodzi Ci do głowy zadzwoń do babci, dziadka, znajomego, który mógłby Ci pomóc. Na pewno sprawi Wam to wiele radości, a przy okazji przyczynicie się do ocalenia tradycji i historii własnej lub pobliskich miejscowości, ważnych wydarzeń i osób z nimi związanych - informuje ROK w Częstochowie.