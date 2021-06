Wyzwania województwa śląskiego w dobie europejskiej transformacji energetycznej - III edycja Konferencji Silesia 2030

Na te i wiele innych istotnych pytań odpowiedzą prelegenci III edycji międzynarodowej Konferencji SILESIA 2030, organizowanej w centrum medialnym Dziennika Zachodniego przez posła do Parlamentu Europejskiego Grzegorza Tobiszowskiego, reprezentującego Grupę Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Kolejna już debata o przyszłości regionu odbędzie się 30.06.2021 r. pn. „Wyzwania woj. śląskiego w dobie europejskiej transformacji energetycznej”. W trosce o bezpieczeństwo uczestników konferencja będzie transmitowana w internecie.

Konferencję rozpocznie panel dotyczący polskiego miksu energetycznego, węgla na świecie oraz bezemisyjnych technologii spalania węgla – nowoczesnych rozwiązań, które mogą ułatwić proces zmiany miksu energetycznego w państwach takich jak Polska, w których jest on oparty na tym właśnie paliwie. Poznamy też uwarunkowania polskiego systemu energetycznego w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu. Wśród prelegentów znaleźli się praktycy, którzy zaprezentują amerykańską oraz norweską technologię do wychwytywania CO2 w produkcji energii z węgla.

Następnie uczestnicy konferencji postarają się wskazać, które z odnawialnych źródeł energii – słońce, wiatr czy wodór, najlepiej sprawdzi się w polskich warunkach. Poznamy m.in. specyfikę budowy farm fotowoltaicznych i wiatrowych, ale także zielony wodór za sprawą gościa specjalnego konferencji – Pani Lis z NEL HYDROGEN (Dania) – światowego lidera w technologiach wodorowych.

Trzeci blok tematyczny będzie z kolei poświęcony kosztom społecznym przemian. Jego uczestnicy postarają się odpowiedzieć na pytanie: jak uniknąć powtórki z Wałbrzycha? – czyli co zrobić, by zniwelować negatywne skutki przemian związanych z transformacją sektora energetycznego.

Inicjatorem cyklu debat pn. Silesia 2030 jest Poseł do Parlamentu Europejskiego ze Śląska i były wiceminister energii - Grzegorz Tobiszowski, reprezentujący Grupę Europejskich Konserwatystów

i Reformatorów.

Głównym partnerem wydarzenia jest Dziennik Zachodni.

Moderatorem dyskusji będzie jego redaktor naczelny Krzysztof Gajda.

Szczegółowa agenda konferencji:

BLOK I

Nowoczesne rozwiązania, czyli bezemisyjne technologie spalania węgla.

Panel dotyczący polskiego miksu energetycznego, węgla na świecie oraz bezemisyjnych technologii spalania węgla – nowoczesnych rozwiązań, które mogą ułatwić proces zmiany miksu energetycznego w państwach takich jak Polska, w których jest on oparty na tym właśnie paliwie.

Wstęp do konferencji oraz panelu wygłosi Grzegorz Tobiszowski , poruszając tematy:

Idea cyklu debat Silesia 2030 wraz z wyjaśnieniem istotności zaproponowanych 3 paneli

uwarunkowania polskiego systemu energetycznego na tle Europejskiego Zielonego Ładu

Gośćmi specjalnymi tej części będą:

Prof. UEK dr hab. Piotr Buła – Czy Polska może zrezygnować z węgla w produkcji energii Prognoza miksu energetycznego w Polsce do roku 2030 w kontekście węgla energetycznego

Prof. Stanisław Prusek (GIG – Węgiel na świecie i potencjał jego wykorzystania Wskazanie na ogólnoświatowy trend związany z wykorzystaniem węgla w energetyce. Regulacje unijne i dążenie do neutralności klimatycznej vs systemy energetyczne państw spoza UE.

Paweł Anderson (Captico2) – Czy polskie elektrownie i elektrociepłownie mogą pozbyć się CO2? Prezentacja norweskiej technologii firmy Captico2 do wychwytywania CO2 w produkcji energii z węgla.

Mirosław Grzybowski (TechXPlatform) – Lotnisko w Miami z CO2. Rewolucyjna technologia wykorzystania pochłoniętego CO2 w budownictwie. Prezentacja amerykańskiej technologii wychwytywania CO2 w produkcji energii z węgla - nacisk na wykorzystanie w budownictwie. Przykłady światowych realizacji.

BLOK II

Słońce, wiatr czy wodór jest najlepszym rozwiązaniem dla nowoczesnej energetyki?

Panel dotyczący przemian zachodzących w koncepcji miksu energetycznego ,w oparciu o „Zielony Ład”, rozwój sieci energetycznych, możliwości technicznych rozwoju rynku OZE w Polsce.

Wstęp do panelu wygłosi Grzegorz Tobiszowski , poruszając tematy:

Wyzwania polskiej transformacji energetycznej z perspektywy Posła do Parlamentu Europejskiego;

Doświadczenia z czasów pełnienia funkcji wiceministra energii.

Gośćmi specjalnymi będą:

Przedstawiciel Ministerstwa Aktywów Państwowych - Polski miks energetyczny a OZE. Prezentacja koncepcji transformacji sektora energetycznego w Polsce z naciskiem na sektor OZE

Janusz Gajowiecki - Prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej – Odnawialne źródła energii a węgiel Wpływ rozwoju odnawialnych źródeł energii na prace krajowego systemu energetycznego oraz węglowych jednostek wytwórczych, z uwzględnieniem wodoru

Lis Gammelgaard z NEL HYDROGEN (Dania) – Stacje wodorowe w praktyce. Doświadczenia światowe oraz perspektywa rozwoju energii z wodoru w Polsce.

Paweł Przybylski (Siemens) – Budowa farm wiatrowych w Polsce – wyzwania z perspektywy roku 2021. Specyfika budowy turbin wiatrowych, istotność łańcucha dostaw.

Agnieszka Korbicz-Kozłowska – Nowoczesne farmy fotowoltaiczne. Specyfika energii pozyskiwanej ze słońca w kontekście polskiej transformacji energetycznej.

BLOK III

Likwidacja sektora górnictwa węgla kamiennego - koszty i straty społeczne.

Panel dotyczący współczesnej roli związków zawodowych w aspekcie gospodarczym oraz społeczny.

Wstęp do panelu wygłosi Grzegorz Tobiszowski mówiąc o doświadczeniach z czasów Ministerstwa Energii w procesie zawierania umów społecznych.

dr hab. inż. Paweł Bogacz, prof. AGH – Jak uniknąć katastrofy społecznej w procesie Europejskiego Zielonego Ładu? Oszacowanie poziomu kosztów/strat społecznych w otoczeniu górnictwa węgla kamiennego w Polsce w związku z planowaną likwidacją sektora

Przedstawiciel strony społecznej.

Poseł do Parlamentu Europejskiego Anna Zalewska – Sprawiedliwa i przemyślana transformacja energetyczna jako podstawa europejskiej transformacji energetycznej. Koszty społeczne przemian w górnictwie na przykładzie Wałbrzycha.