X Bieg Wiosenny w Parku Śląskim w Chorzowie. Zobaczcie zdjęcia z tego wydarzenia WYNIKI

Bieg Śląski to jedno z najważniejszych wydarzeń marca w biegowym kalendarzu. Startujący mają do pokonania liczącą 10 kilometrów pętlę po Parku Śląskim. Trasa prowadzi zarówno po alejkach, jak i zalesionej części terenu. W niedzielę 12 marca odbyła się dziesiąta już edycja tej imprezy.

- Park Śląski to najlepsze miejsce na rozpoczęcie sezonu biegowego. Jego atuty? Budzące się do życia po zimie aleje i meta na Stadionie Śląskim. To wszystko zapewnia Bieg Wiosenny, który od lat cieszy się ogromną popularnością wśród biegaczy – podkreślali organizatorzy.

Bieg Wiosenny 2023 WYNIKI - znajdziecie je TUTAJ

W tym roku wyznaczono nieco inną pętlę niż do tej pory. Startującym z Pól Marcowych zawodnikom zdecydowanie przypadła jednak do gustu. Na liście startowej znalazło się ponad tysiąc osób.