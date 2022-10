XVIII Śląska jesień Gitarowa w Tychach. Wieczór premier. Zobaczcie zdjęcia

Środa, 26 października, była dniem premier XVIII Śląskiej Jesieni Gitarowej.

Wieczór zainaugurowała Aukso Orkiestra Kameralna Miasta Tychy pod dyrekcją Marka Mosia utworem Wojciecha Kilara napisanym specjalnie dla niej. Była to "Ricordanza" na orkiestrę smyczkową.

Potem Marek Nosal, dyrektor artystyczny Śląskiej Jesieni Gitarowej, wykonał premierowo "Concerto eufonico" Aleksandra Lasonia na gitarę amplifikowaną i trzy grupy smyczkowe amplifikowane.

Dwa kolejne utwory miały premiery polskie. Pierwsza to Koncert na gitarę i orkiestrę smyczkową Thierry'ego Escaicha w wykonaniu Jérémy'ego Jouve'a z Francji, który wygrał Międzynarodowy Konkurs Gitarowy im. Jana Edmunda Jurkowskiego w 2002 r.

Drugą premierę wykonał Mak Grgić ze Słowenii, a był to utwór pt. "The Beatz Concerto" Leona Firszta na gitarę i orkiestrę smyczkową.

Wszystkie utwory tego wieczoru były niezwykle energetyczne, dynamiczne.

Gościem specjalnym XVIII Śląskiej Jesieni Gitarowej jest Romuald Jurkowski, syn patrona imprezy, wraz z żoną Marie.