XXV Sosnowieckie Spotkania Artystyczne w Pałacu Schoena. Wernisaż wystawy „Dezyderata” zgromadził tłumy gości w Muzeum w Sosnowcu

2 marca w Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu odbył się wernisaż prac, członków grupy Sosnowieckich spotkań Artystycznych. Przygotowane w tracie ubiegłorocznego pleneru prace znalazły się na wystawie, zatytułowanej „Dezyderata”.

Tematem jubileuszowych, XXV Sosnowieckich Spotkań Artystycznych był, o szeroko rozumiane pragnienie.

- Od kilku lat prowadzimy cykl, rozpoczęty od tożsamości, światłoczułości i w końcu dotarliśmy do pragnień. Dla mnie w tego typu wystawach najważniejsze jest aby stworzyć relację między artystami, a widzem, żeby widz wiedział, co artysta ma do powiedzenia przy jednoczesnym budowaniu otwartości na sztukę i wyboru tego, co nas najbardziej interesuje. XXV Spotkania Artystyczne to świetna okazja by wskazać na pragnienia, na drogę wyznaczaną przez artystów, by wsłuchać się w głos sztuki mówiących o naszych pragnieniach – mówi Joanna Gajda, kurator wystawy „Dezyderata”.