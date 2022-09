Zabrze. Lekarze przywracają pacjentom nadzieję i głos. Wstawiają protezy po usunięciu krtani Magdalena Grabowska

Na początku myślał, że była to zwykła chrypa. Okazało się zupełnie inaczej. Z nowotworem krtani trafił do Kliniki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. - Dostawałem syropy na gardło i tabletki. Miałem tylko chrypę, nic więcej. Z miesiąca na miesiąc było coraz gorzej. Potem jak pojechałem prywatnie do laryngologa, wzięli mi wycinek i stwierdzili, że mam raka krtani - opowiada nam Rafał Szynalik, jeden z pacjentów. Pomogli mu lekarze, którzy na co dzień wykonują zabiegi wszczepiania protez głosowych. Teraz uczą innych medyków pomagać w ten sposób pacjentom. Do Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu, 29 września, przyjechali medycy z całej Polski zdobyć doświadczenie w tym zakresie.