Zabrze. W marcu mieszkańcy będą mogli wybrać swojego dzielnicowego radnego

Mieszkańcy Zabrza wybiorą swojego dzielnicowego radnego

Za nieco ponad dwa miesiące odbędą się wybory do rad dzielnic w Zabrzu. 20 marca mieszkańcy miasta będą mieli okazję wskazać swoich przedstawicieli. Termin zgłoszeń kandydatów na członków Rad Dzielnic przez Miejską Komisję Wyborczą mija 21 stycznia o godz. 18.

- Stale prowadzimy analizy pozwalające usprawnić pracę rad dzielnic w naszym mieście. Od nowej kadencji pojawią się kolejne dzielnice, które pozwolą na sprawniejsze zarządzanie i docieranie do oczekiwań zabrzan - podkreśla Krzysztof Lewandowski, zastępca prezydenta.

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku w Zabrzu powołano do życia trzy nowe dzielnice - Śródmieście, Skłodowskiej-Curie i Poremba. Jak informują przedstawiciele miasta, nowy podział administracyjny ma wpłynąć na skuteczniejsze sondowanie potrzeb mieszkańców.

Tegoroczne głosowanie w wyborach do rad dzielnic w Zabrzu odbywać się będzie w godzinach od 8 do 17. Są one powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym. Głosować można tylko jeden raz i wyłącznie osobiście.