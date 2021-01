Zabytki UNESCO na Śląsku upadną? Marszałek jest gotów dokładać do Kopalni Srebra i Sztolni Czarnego Pstrąga, ale na nowych warunkach

Chełstowski zdradza, że chce zaproponować nową formułę: na przykład w ramach nowej instytucji kultury, która byłaby współzarządzana przez województwo, SMZT oraz powiat i miasto Tarnowskie Góry.

- Mamy taką propozycję na stole. Gwarantowałaby ona stabilność finansowania i utrzymywania tarnogórskich zabytków, bo jesteśmy w stanie i chcemy przeznaczyć na to pieniądze, ale obligowałaby też Stowarzyszenie do oddania części władzy – mówi marszałek. - Nie chodzi o to, by przejąć dorobek Stowarzyszenia, przeciwnie - należałoby zachować jego dziejowe prawo wpływania na nową instytucję, ale także wprowadzić standardy, które są wymagane przez nas jako podmiot publiczny.