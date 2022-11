Zaczyna się choinkowy sezon. Sztucznych choinek. Silikonowe, żyłkowe, na pniu

Koziegłowy i okoliczne miejscowości w tej gminie to potentat w produkcji sztucznych choinek od kilkudziesięciu lat. Teraz, w trzeciej dekadzie listopada, mniejsi, drobni producenci, już wystawiają drzewka przed swoimi zakładami.

Jaki będzie w tym roku sezon w ich branży ? Obawiają się, że z powodu inflacji, rosnących kosztów utrzymania może nie być najlepszy. Kto już ma choinkę nie będzie jej wymieniał na nowszą. Liczą na klientów, którzy mają nowe mieszkania.

A wybór choinek jest duży. Drzewka silikonowe do złudzenia przypominają naturalne. Są wręcz nie do odróżnienia. Można wybrać świerk, jodłę, sosnę, ale też tuję. Choinka silikonowa jest stosunkowo droga. Za drzewko o standardowej wysokości , 2,2 metra trzeba zapłacić 450 zł. To cena o około 50 procent wyższa niż przed rokiem. Tańsze są choinki z folii. Drzewko o tej samej wysokości kosztuje 200 zł. Droższe są żyłkowe.