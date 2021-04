Zagłębie Sosnowiec - Arka Gdynia 2:3. Co się stało na Ludowym?! Zobaczcie film i zdjęcia

To był wymarzony początek w wykonaniu Zagłębia Sosnowiec. Po nieco ponad kwadransie meczu z Arką Gdynia gospodarze prowadzili 2:0. Najpierw Patrik Misak trafił strzałem z pola karnego, a potem Martim Maia podwyższył wynik i w wirtualnej tabeli sosnowiczanie odskoczyli od zajmującego spadkowe miejsce Bełchatowa na dziewięć punktów.

Goście, którym przyświecał inny cel, a mianowicie zmniejszenie dystansu do strefy bezpośredniego awansu do PKO Ekstraklasy, wyglądali na rozbitych, ale szybko wzięli się w garść. W 30 minucie Adam Deja uderzeniem pod poprzeczkę zmniejszył straty, ale Zagłębie dwanaście minut później odpowiedziało akcją, w której Fabian Hiszpański sfaulował Joao Oliveirę i arbiter podyktował jedenastkę. Do jej wykonania podszedł Misak. Daniel Kajzer odbił jego strzał, a ułamek sekundy później dokonał cudu broniąc także dobitkę!

Zobaczcie jak można zmarnować rzut karny i dobitkę: