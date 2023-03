Zagłębie Sosnowiec: Nowy stadion pusty w połowie, katastrofalna gra i pstryczek od prezydenta miasta

Zagłębie Sosnowiec: Prezes tłumaczy frekwencję na nowym stadionie

- Wpływ na frekwencję miało kilka czynników m.in porażka w ostatnim meczu z GKS Tychy oraz mniej atrakcyjny rywal - ocenił prezes Zagłębia Arkadiusz Aleksander.

Kibice oprócz katastrofalnej gry gospodarzy mieli też uwagi do kwestii organizacyjnych.

„W porównaniu do meczu z GKS-em na sektory C, na wejściach z 2 kołowrotków działa 1 na każde wejście, duże kolejki, dość wolno szły, dalej problemy z plastikowymi kartami, a co najgorsze, myślę, że na jakieś 2,5-3 tys. ludzi, tylko jeden punkt gastronomiczny, ogromne kolejki” - napisał na Twitterze były rzecznik Zagłębia Maciej Wasik.