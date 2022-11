Zamek Rabsztyn. Odwiedź z nami Kruczą Skałę, warownię na Szlaku Orlich Gniazd

Zamek Rabsztyn – Orle Gniazdo na wyciągnięcie ręki

Dojazd do ruin zamku jest bardzo łatwy. Jedziemy drogą nr 94 kierując się na Olkusz. To ta sama droga, którą jedziemy do Krakowa, gdy nie chcemy płacić za przejazd autostradą. Dojeżdżając do Olkusza odbijamy w lewo i po chwili zobaczymy zamek po lewej stronie drogi. Nie da się przeoczyć.

Nazwa warowni i wsi, w której znajduje się zamek, pochodzi od niemieckiego „Rabenstein”, co oznacza kruczą skałę. Zamek Rabsztyn wchodzi w skład Orlich Gniazd, czyli średniowiecznego systemu warowni, które przed laty broniły granic Królestwa Polskiego. Badania archeologiczne dowodzą, że pierwsze, wówczas drewniane zabudowania istniały w tym miejscu już w XIII wieku.

Czasy świetności rabsztyńskiej twierdzy zakończyły się podczas potopu szwedzkiego. Jak informują dostępne źródła, wycofujące się szwedzkie wojska spaliły zamek, a późniejsze plany odbudowy nie zostały zrealizowane. Część zamku była jeszcze używana na początku XVIII wieku, aż w końcu warownię opuszczono.