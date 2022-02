Zdewastowano pomniki żołnierzy Armii Czerwonej w Katowicach. Policja bada sprawę

Nie wiem, czy wykrzykiwali przy tym hasła patriotyczne, czy może w pijackim widzie hailowali, ale wcale by mnie nie zdziwiło, gdybym już niedługo poznał przebieg tej bohaterskiej akcji z filmików, dokumentujących wyczyn gierojów wyklętych. To przykre, że głupota w połączeniu z nienawiścią, doprowadza do tego, że zamiast pomóc potrzebującym, ktoś postanawia „wesprzeć ich” niszcząc miejsce pamięci i wypisując wulgaryzmy na mogiłach. Wyzywać zmarłych łatwo, bo przecież nie oddadzą. No nic, chyba będzie trzeba wybrać się do sklepu po środki czyszczące, by zmazać tę plamę - napisał na Facebooku.