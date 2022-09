Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" podbił publiczność w stolicy Arabii Saudyjskiej

Wrześniowe koncerty w stolicy Arabii Saudyjskiej to rezultat zainteresowania i podziwu dla polskiej kultury, z jakim Zespół „Śląsk” spotkał się już w trakcie EXPO2020 w Dubaju, pełniąc zaszczytną rolę Ambasadora Województwa Śląskiego. Podczas tego wydarzenia, na przełomie stycznia i lutego tego roku, artyści prezentowali światowej publiczności bogactwo polskiej kultury występując z koncertami oraz prowadząc warsztaty polskich tańców ludowych i narodowych. Także w Arabii Saudyjskiej Zespół „Śląsk” pojawia się na scenie w pełnej krasie ludowych kostiumów, w repertuarze najpiękniejszych pieśni i tańców ludowo-narodowych. W repertuarze przygotowanym specjalnie dla arabskiej publiczności Zespół zebrał kolekcję pieśni i tańców, które od blisko 70 lat tworzą międzynarodową, artystyczną markę „Śląska”. Dwuczęściowy program w wykonaniu baletu i solistów chóru to bogata prezentacja polskiej kultury ludowej i narodowej, która tak przypadła do gustu międzynarodowej publiczności na Wystawie Światowej w Dubaju.