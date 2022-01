Zima wróciła w Beskidy. Ośrodki narciarskie w Szczyrku, Wiśle, Istebnej i Korbielowie są gotowe na weekend

Szczyrk czeka na miłośników szusowania

O bajkowej pogodzie w Szczyrku mówi Szczyrk Mountain Resort, czyli największy kompleks narciarski w Beskidach. Na stok powrócił mróz, spadł śnieg, przygotowane trasy są odpowiednio zmrożone, wprost idealne do dynamicznej jazdy. Warunki termiczne sprzyjają również w przygotowaniu kolejnych.

Na ten moment ośrodek zaprasza w godz. 8.30-16.00 (jazda wieczorna jest wstrzymana do odwołania). Dostępne są trasy niebieska 3b i czerwona 1-ka. Kursują koleje B5 na Zbójnicką Kopę i gondola A1 na Halę Skrzyczeńską. Na miejscu działa restauracja Kuflonka od 9.00 do 16.00.

Z kolei Beskid Sport Arena już w sobotę wraca z poranną jazdą od godz. 7.00 i karnetem „Świeży Śnieg”. Poza tym ośrodek zaprasza codziennie na jazdę do godz. 20.00 (przerwa na ratrakowanie w godz. 16.00-17.00). Dostępne są cztery trasy: trasa nr 4 (niebieska) w sam raz dla osób uczących się szusowania po stoku, przeznaczona do komfortowej jazdy, z pięknymi widokami na szczyty Beskidu Śląskiego. Trasa flagowa, czyli niebieska 1-ka o długości 1200 m. A bardziej zaawansowani mają do dyspozycji trasę czerwoną oznaczoną nr 2 i czarną oznaczoną nr 3. Kasy pozostają czynne w godz. 6.45-16:00 i 16.45-19.00.