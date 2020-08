Złodziej katalizatorów zatrzymany przez policję. Kradł w Wodzisławiu i Rybniku

Od 15 października 2019 roku do 6 lutego 2020 roku mieszkańcy Wodzisławia Śląskiego oraz sąsiedniego Rybnika, którzy parkowali samochody pod chmurką nie mogli spać bezpiecznie. Na terenie ich miast grasował złodziej katalizatorów. 38-letni mężczyzna wycinał je z układu wydechowego ich aut.

Ostateczny test z języka śląskiego. Umiesz to przetłumaczyć?

Mężczyźni noszący te imiona są skłonni do zdrady

- Policjanci wydziału kryminalnego wodzisławskiej komendy, realizując czynności operacyjne na terenie Kędzierzyna-Koźla w sprawie kradzieży katalizatorów samochodowych z pojazdów zaparkowanych na terenie powiatu wodzisławskiego oraz Rybnika, zatrzymali 38-letniego mieszkańca Kędzierzyna-Koźla - mówi mł. asp. Patryk Błasik oficer prasowy policji w Wodzisławiu.

Jak tłumaczą mundurowi z wodzisławskiej policji, mężczyzna przyznał się do zarzucanych mu czynów. Straty spowodowane kradzieżami 38-latka oszacowano na ponad 8000 złotych. Za to przestępstwo mężczyźnie grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.