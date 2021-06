Złodziej w Częstochowie ukradł puszkę z datkami na leczenie chłopca z rakiem mózgu. Nagrał go monitoring

Sklep postanowił upublicznić nagranie z tego zdarzenia, bo nie była to zwykła kradzież. Złodziej połasił się na puszkę z datkami na chorego chłopca. Właściciel sklepu wyznaczył za ujawnienie informacji na temat sprawcy nagrodę.

- Z uwagi na wyjątkowy charakter tej bezdusznej kradzieży proponujemy by nagroda, która miała zostać przekazana osobie wskazującej sprawcę została przekazana na zbiórkę dla Igora. Wysokość nagrody 500 zł. Nie łudzimy się, że pieniądze wrócą do nas ale apelujemy do Ciebie złodzieju, zastanów się! Nie ukradłeś tylko głupiej świnki, ukradłeś komuś marzenia! - zaapelował do internautów i sumienia złodzieja właściciel sklepu.