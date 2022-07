Zmarł Stanisław Płoskoń, były prezes Górnika Zabrze. Był jedną z najbarwniejszych postaci polskiej piłki

Stanisław Płoskoń nie żyje. Był prezesem Górnika Zabrze w latach 1996-2001, później skoncentrował się na prowadzeniu interesów. Należał do wyjątkowo barwnych postaci, słynął też z ciętego języka.

Prowadził wojny na kilku frontach. W szatni po przegranym meczu drżały ściany, a głos prezesa było słychać w całym budynku. Jednocześnie jednak wywiązywał się z umów i pieniądze trafiały na konta zawodników terminowo.

Za jego czasów Górnik dokonywał najbardziej spektakularnych transferów. Kamil Kosowski przeszedł do Wisły Kraków za blisko 2 miliony marek, co było sumą niespotykaną na rynku wewnątrzligowym, z Zabrza do Duisburga powędrował Tomasz Hajto. Po latach Płoskoń twierdził, że także za Kuźbę odchodzącego do Auxerre wpłynęło grubo ponad 1,5 miliona marek.

- Polska piłka to bagno. Przebywałem na tych mokradłach przez wiele lat, ale doszedłem do wniosku, że taplanie się w błocie nie jest szczytem przyjemności - stwierdził odchodząc z klubu.