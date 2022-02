Znaleźli psa w Gliwicach. Właściciel się nad nim znęcał. Nie wiedział nawet jak ma na imię! Magdalena Grabowska

Co za zwyrodnialstwo! Przywiązał psa łańcuchem do drzewa, tak by nie mógł dosięgnąć budy. Właściciel czworonoga nie wiedział nawet jak jego pupil ma imię. - Dużo słów ciśnie się na usta widząc psa w takim stanie - przyznają członkowie OTOZ Animals Inspektorat Gliwice.