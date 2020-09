Zniszczony widok na Muzeum Śląskie. Czy sprawiła to Pierwsza Dzielnica? Nie. Panoramę szpecą billboardy, ekrany akustyczne, tablice drogowe

Szpetny billboard, szpetne ekrany, wielkie tablice drogowe, sygnalizacje świetlne. Zamiast pięknego widoku na strefę kultury i muzeum, w Katowicach mamy chaos. Pamiętacie aferę o nowe budynki za muzeum? Już stoją i widać, czy zasłoniły oś widokową. Czy to one są tu największym winowajcą? Nie. Widok od strony ulicy Dudy-Gracza na Muzeum Śląskie jest fatalny. A mógł być najpiękniejszym widokiem Katowic.

Strefa kultury to najcenniejsza obecnie przestrzeń w Katowicach. Najdroższa, ale i najładniejsza. Wokół niej wciąż powstaje coś nowego - a to nowe biurowce .KTW, a to nowe osiedle. nawet parkingi mają zostać zbudowane od nowa. Nowe Muzeum Śląskie, część strefy, to architektoniczna perełka z wieloma nagrodami na koncie. Szklane kostki i stare, częściowo zrewitalizowane budynki. Wieża widokowa. Wieża ciśnień. Skarpa obrośnięta kocimiętką i miętą. Pięknie prezentuje się tym, którzy wjeżdżają do miasta.