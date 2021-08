Żory. Oszuści okradli studentkę i nauczycielkę. Wysłali im fałszywe linki, kobiety straciły kilka tysięcy złotych

Oszuści udawali fałszywe zainteresowanie oferowanym przez kobiety towarem i zmierzali do jego zakupu.

W Żorach po raz kolejny dali o sobie znać oszuści. Do kradzieży pieniędzy wykorzystali sprawdzony przez siebie sposób - fałszywy link do strony internetowej, dzięki któremu okradli dwie żorzanki na kilka tysięcy złotych.

- Kiedy do jednej i drugiej zadzwonił rzekomy kupiec, umówiły się na transakcję i w celu jej sfinalizowania kliknęły w przesłany link - tłumaczy asp. szt. Kamila Siedlarz, rzecznik prasowy policji w Żorach.

Otrzymany przez kobiety link do strony internetowej przekierował je do konta bankowego. Nie było ono jednak prawdziwe, a łudząco podobne do tego, które znajduje się na portalu banku.