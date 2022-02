ZTM Katowice zmienia rozkład jazdy 100 linii autobusowych. Kierowcy są na kwarantannie

Od poniedziałku, 31 stycznia obowiązują spore zmiany w komunikacji miejskiej. Jak wyjaśnia Zarząd Transportu Metropolitarnego, decyzje są efektem pogarszającej się sytuacji epidemicznej. Najważniejsze zmiany w komunikacji autobusowej to wprowadzenie na ok. 70 liniach rozkładów jazdy roboczych nieszkolnych oraz zawieszenie ok. 20 linii, których głównym zadaniem jest dowóz dzieci i młodzieży do szkół.

- Wprowadzenie częściowo nauki zdalnej generuje mniejszy popyt na przewozy - wyjaśnia Michał Wawrzaszek. - Wycofując dane linie kierowaliśmy się tym, żeby zmiany były jak najmniej uciążliwe dla pasażerów. Głównie zostały więc zawieszone linie szkolne, które pełni zadania typowo o charakterze dowozowym do szkół. Najlepszym przykładem są tzw. "Eszki", które są liniami szkolnymi. Pozostałe także mają charakter dowozowy do szkół, natomiast są już normalnie numerowane - dodaje.

Mowa o liniach: 78, 94, 95,102, 252, 253, 283, 648, 712, 717, 736, 737, 739, 747, 748, 791, 932, Sz1, Sz2, Sz3, Sz4.