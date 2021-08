Żubrowisko w Łące. Przegląd Amatorskich Zespołów Muzycznych wygrał zespół VHS. Na laureatów czekały atrakcyjne nagrody

Żubrowisko w łące. Jury wybrało zwycięzców

W sobotę, 14 sierpnia na plaży w Łące rozpoczęły się przesłuchania zespołów zakwalifikowanych do Przeglądu Amatorskich Zespołów Muzycznych „Żubrowisko”. Do tegorocznej edycji zgłosiło się 27 grup ze Śląska i nie tylko. Jury w składzie: Barbara Broda-Malon, Mariusz Szulakowski oraz Daniel Kurtyka do przeglądu zakwalifikowało siedem z nich: Snow, Meteroids, LAB, Misscore, VHS, MIcHAeL i Lożę Masorza. Werdykt nie był łatwy.