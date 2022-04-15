Звіт про воєнні дії станом на 14.04. Aktualna informacja z frontu

Триває повномасштабна збройна агресія російської федерації проти України.

Ворог продовжує нарощування авіаційного угруповання поблизу східного кордону нашої Держави, посилює артилерійські підрозділи, оптимізує наявні системи управління, розвідувального та медичного забезпечення.

Зберігається постійна загроза застосування противником ракетного озброєння по всій території України.

Окупанти продовжують завдавати систематичних ракетно-бомбових ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури у Харківській, Донецькій та Запорізькій областях.

На Донецькому і Таврійському напрямках ворог вів бойові дії в районах Слов’янська, Попасної та Курахового та штурмові дії у місті Маріуполь. Успіху не мав. Тривають бої.

На тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей продовжується проведення примусових мобілізаційних заходів. Так, у місті Горлівка, проводяться щоденні обходи приватних та багатоквартирних кварталів.

Крім того, встановлено, що російське командування поставило завдання мобілізувати 60-70 тисяч осіб на території так званої “ДНР”. Однак вказані показники були виконані лише на 20 відсотків.