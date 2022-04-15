Звіт про воєнні дії станом на 14.04. Aktualna informacja z frontu

Триває повномасштабна збройна агресія російської федерації проти України.
Ворог продовжує нарощування авіаційного угруповання поблизу східного кордону нашої Держави, посилює артилерійські підрозділи, оптимізує наявні системи управління, розвідувального та медичного забезпечення.
Зберігається постійна загроза застосування противником ракетного озброєння по всій території України.
Окупанти продовжують завдавати систематичних ракетно-бомбових ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури у Харківській, Донецькій та Запорізькій областях.
На Донецькому і Таврійському напрямках ворог вів бойові дії в районах Слов’янська, Попасної та Курахового та штурмові дії у місті Маріуполь. Успіху не мав. Тривають бої.
На тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей продовжується проведення примусових мобілізаційних заходів. Так, у місті Горлівка, проводяться щоденні обходи приватних та багатоквартирних кварталів.
Крім того, встановлено, що російське командування поставило завдання мобілізувати 60-70 тисяч осіб на території так званої “ДНР”. Однак вказані показники були виконані лише на 20 відсотків.
Ворог веде бойові дії в районі Олександрівки. Намагається відновити наступ з метою повернення втрачених позицій в районі Осокорівки.
На території Донецької та Луганської областей захисниками України минулої доби відбито вісім атак ворога, знищено танк, чотири одиниці броньованої та шість автомобільної техніки, а також одну артилерійську систему противника.
Підрозділами зенітних ракетних військ попередньої доби збито два ворожих винищувача.
Віримо у Збройні Сили України!
Wieczna pamięć ofiar rosyjskiej agresji ..
Rozpoczęła się pięćdziesiąta era heroicznego sprzeciwu narodu ukraińskiego wobec rosyjskiej inwazji wojskowej.
Trwa agresja zbrojna Federacji Rosyjskiej na Ukrainę na pełną skalę.
Wróg nadal buduje grupę lotniczą w pobliżu wschodniej granicy naszego państwa, wzmacnia jednostki artyleryjskie, optymalizuje istniejące systemy zarządzania, wywiadu i zabezpieczenia medycznego.
Na całej Ukrainie istnieje stałe zagrożenie użyciem broni rakietowej przez wroga.
«Слава нації — смерть ворогам!»
Danylo Samofalov
[email protected]
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