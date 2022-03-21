Звіт про воєнні дії станом на 21.03 (Sytuacja na froncie). Вічна пам'ять жертвам російської агресії

Через активний супротив Сил оборони у взаємодії з громадянським суспільством російському агресору, Україна продовжує тримати рубіж оборони об’єднаної Європи.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках противник намагається організувати інженерне обладнання позицій для ведення позиційної оборони, відновити логістичне забезпечення своїх підрозділів.

Ворог продовжує підступно знищувати інфраструктуру в захоплених містах, завдавати ракетно-бомбові удари по мирних кварталах Українських міст та сіл, грабувати, викрадати та брати у заручники цивільне населення.

У напрямку на Чернігів ворог наступальних дій не проводив. Продовжив підступно обстрілювати позиції підрозділів Збройних Сил України та густонаселені райони міста.

При спробі здійснення наступу у напрямку на Бровари зазнав значних втрат та був зупинений. Здійснює спроби провести заходи з відновлення боєздатності та інженерного обладнання зайнятих рубежів.

Окупанти продовжують докладати значних зусиль для встановленням контролю над містом Ізюм, у вказаному районі проводиться роззосередження військ. Противник намагається посилити угруповання, облаштовує смугу опорних пунктів.

На Донецькому напрямку ворог веде штурмові дії та проводить вогневі нальоти по всій лінії зіткнення. Намагався прорвати оборону позицій наших військ на Авдіївському напрямку, успіху не мав, зазнав втрат та відступив.

На Південнобузькому напрямку противник намагається втримати раніше зайняті рубежі, здійснює заходи з відновлення боєздатності, поповнення запасів.

Зберігаємо спокій! Разом переможемо!

Trwa dwudziesty szósty dzień heroicznego sprzeciwu narodu ukraińskiego wobec rosyjskiej inwazji wojskowej.

Trwa agresja zbrojna Federacji Rosyjskiej na nasze państwo. Zdecydowana większość zadań postawionych okupantom przez ich dowództwo pozostaje niezrealizowana.

Ze względu na aktywny sprzeciw Sił Zbrojnych we współpracy ze społeczeństwem obywatelskim wobec rosyjskiego agresora, Ukraina nadal utrzymuje linię obrony.

«Слава нації — смерть ворогам!»

Danylo Samofalov

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