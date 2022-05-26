Звіт про воєнні дії станом на 26.05 (Aktualna informacja z frontu). Вічна пам'ять жертвам російської агресії

Ворог намагається покращити тактичне положення в районі Ізюма та відновити наступ на місто Слов’янськ. Обстріляв із артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів та танків райони населених пунктів Чепіль, Довгеньке, Курулька, Богородичне та Студенок.

На Донецькому напрямку головні зусилля противника зосереджені на взятті під повний контроль населеного пункту Лиман та спробах покращити тактичне положення поблизу Сєвєродонецька та Авдіївки. Ворог активно застосовує засоби радіоелектронної боротьби на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Задіяв артилерію та штурмову авіацію по позиціях наших підрозділів та цивільній інфраструктурі регіону.

Ворог намагається закріпитись в районі Сєверодонецька. Вів штурмові дії в напрямку населеного пункту Устинівка, успіху не мав.

На Бахмутському напрямку бойові дії тривають. Противник безуспішно здійснив спроби наступу в районах Комишувахи, Липового і Нагірного.

На Новопавлівському напрямку ворог здійснив спробу наступу в районі населеного пункту Золота Нива, з втратами відійшов. На Запорізькому напрямку противник обстріляв з артилерії райони населених пунктів Новопіль, Чарівне, Оріхів та Кам’янка.

На Миколаївському напрямку ворог намагається покращити тактичне положення та забезпечити вихід на адмінкордони Херсонської області. Вів штурмові дії в районі населеного пункту Таврійське, успіху не мав.

На Криворізькому напрямку російські окупанти безуспішно намагалися вести штурмові дії в районі населеного пункту Миколаївка. Обстрілювали цивільну інфраструктуру поблизу Осокорівки, Трудолюбівки і Добрянки.

Вірте у Збройні Сили України! Разом переможемо!

Wieczna pamięć ofiar rosyjskiej agresji ..

Rozpoczęła się dziewięćdziesiąty drugi dzień heroicznego sprzeciwu narodu ukraińskiego wobec rosyjskiej inwazji wojskowej.

Wróg nie zaprzestaje prowadzenia działań ofensywnych we Wschodniej Strefie Operacyjnej i kontynuuje naloty rakietowe i powietrzne na obiekty infrastrukturalne na Ukrainie.

Російський військовий корабель, іди н….!

«Слава нації — смерть ворогам!»

Danylo Samofalov

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