Związkowcy sprzeciwiają się planom podziału Grupy Tauron. Pod koniec kwietnia odbędą się rozmowy z zarządem

Emocje na szóstym okrążeniu po umowę społeczną dla górnictwa: szef Solidarności miał grozić dymisją, wiceminister ma czas do... maja?

Do końca marca rząd zamierza przygotować "wniosek prenotyfikacyjny" do Komisji Europejskiej w sprawie dopłacania do wydobycia węgla w likwidowanych śląskich kopalniach. Teoretycznie, do tego czasu, w ostatecznym kształcie, powinna powstać negocjowana bez końca umowa społeczna, ale na to się nie zanosi. Napięcia widać bowiem nie tylko na linii rządowo-związkowej, ale także w obrębie samych związków, które dyskutują o szczegółach tego dokumentu.