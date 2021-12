Żywa szopka w zoo w Chorzowie otwarta. Biblijna scena w sąsiedztwie tygrysów Martyna Urban

Żywa szopka w zoo w Chorzowie to wieloletnia tradycja. Każdego roku to miejsce odwiedza kilka tysięcy ludzi. W Śląskim Ogrodzie Zoologicznym po raz 13. powstała Żywa Szopka. Atrakcja będzie dostępna dla zwiedzających od 20 grudnia do 9 stycznia 2022 roku. Szopka tradycyjnie zlokalizowana jest w drewnianym budynku położonym w sąsiedztwie wybiegu nosorożców, żyraf i tygrysów. Jak co roku żywymi aktorami będą zwierzęta zamieszkałe w chorzowskim zoo.