40 samochodów zaparkuje na ekologicznych parkingach w Jastrzębiu-Zdroju. Miasto stworzyło je z tzw. hydrofugi, która pozwoli wchłaniać wodę Piotr Chrobok

Dwa parkingi, na których w sumie zaparkuje ponad czterdzieści samochodów stworzono w Jastrzębiu-Zdroju. Nie są to jednak zwykłe miejsca postojowe. Ich podłoże wykonane jest z użyciem tzw. hydrofugi, która pozwala na swobodne odprowadzanie wody do ziemi, przez co uchodzą one za ekologiczne.