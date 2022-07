59. Tydzień Kultury Beskidzkiej, czyli największe święto folkloru w Polsce! Będzie się działo w Wiśle, Szczyrku, Żywcu...

Był odpowiedzią na potrzebę ludzi gór, by spotkać się w świątecznej, przyjaznej atmosferze, pomuzykować wspólnie, potańczyć, podzielić się swoim kulturowym bogactwem i porozmawiać na „góralskie” tematy. Jak się szybko okazało, wiślańska idea zainspirowała działaczy z innych beskidzkich miejscowości i tak festiwal zaczął się rozrastać.

– W tym roku impreza przede wszystkim wraca do takiego rozmachu, jak przed pandemią. Podczas ostatnich dwóch edycji dużo działo się głównie w internecie. Natomiast teraz się to zmieni. Bardzo się cieszymy, bo znów przyjadą do nas zespoły zagraniczne, a także odbędą się międzynarodowe spotkania folklorystyczne – mówi Katarzyna Dąbek z biura prasowego TKB.