Aleksandra Gajewska, dyrektorka Teatru Rozrywki: Powrót do grania jest wielką radością chociaż i sporym stresem. To jak kolejna premiera

Cieszymy się na spotkanie z widzami i choć zmiana terminu otwarcia teatrów nieco nas zaskoczyła to udało nam się błyskawicznie "przestawić" repertuar i poukładać pracę tak, by w następny weekend otworzyć nasze drzwi dla widzów. W sobotę i niedzielę zagramy naszą najnowszą premierę czyli przezabawne "Dzieła wszystkie Szekspira w nieco skróconej formie"

Co daje wam przesunięcie daty otwarcia teatrów z 29 na 21 maja? Czy jest jakiś projekt, który będziecie mogli dzięki temu zrealizować?

Do ponownego otwarcia i powitania gości przygotowują się m.in. pracownicy Teatru Rozrywki w Chorzowie. Już w pierwszy weekend będzie można zobaczyć najnowszą premierę.

Powrót do pracy i możliwość spotkania się z widzami - na miejscu, nie za pośrednictwem ekranu komputera - to coś, o czym marzyło wielu artystów, twórców i pracowników instytucji kultury.

Trudno będzie ponownie zaplanować kalendarz teatralny? Wszyscy aktorzy będą dostępni?

Nasz kalendarz teatralny jest ułożony aż do października i mamy nadzieję, że już nie będzie potrzeby kolejnych roszad i zmian. Teatr Rozrywki pracuje w oparciu o aktorów etatowych, więc na szczęście nie stanęliśmy przed problemem dostępności obsady

Jak smakuje powrót do grania w czasie, gdy w zasadzie powinniśmy powoli myśleć o końcu sezonu teatralnego? Planujecie wakacje?

Powrót do grania jest wielką radością chociaż i sporym stresem. To jak kolejna premiera (śmiech) Na razie myślimy o pracy, mniej o wakacjach, przedłużyliśmy sezon aż do 11 lipca, dopiero później zaplanowaliśmy urlopy.