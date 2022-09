Anna Mucha odważnie pozuje przed prawie milionem fanów na Instagramie. 42-latka nie boi się odważnych kreacji i stroi seksowne pozy

Anna Mucha odważnie pozuje przed prawie milionem fanów na Instagramie

Aktorkę poznaliśmy jeszcze kiedy była małą dziewczynką. W wieku dziewięciu lat zadebiutowała na dużym ekranie rolą Sabinki w filmie Andrzeja Wajdy "Korczak", z biegiem lat jej kariera nabierała tempa. Zagrała w kilku spektaklach Teatru Telewizji, wystąpiła w kilku filmach, a największą popularność zyskała w dzięki serialowi M jak Miłość. Znana jest z tego, że nie mówi co myśli, nie owijając w bawełnę przez co często budzi wokół siebie kontrowersje.

Piękna, mądra i kontrowersyjna - Anna Mucha jaką znamy

Gwiazda do dziś nie boi dzielić się swoimi spostrzeżeniami, podejściem do życia i nie boi się używać ciętego języka. W mediach społecznościowych możemy aktywnie śledzić jej działania. Aktorka chętnie dzieli się z fanami, których na samym Instagramie jest już prawie milion swoimi odważnymi zdjęciami. Styl na jaki stawia aktorka podkreślają jej kobiece kształty, które z chęcią eksponuje. Nie ma się co dziwić! Annę Muchę wielu mężczyzn porównuje do ideału kobiety. Nie wierzycie? Zobaczcie koniecznie jej zdjęcia, które zebraliśmy w galerii specjalnie dla Was...