Archidiecezja Katowicka wraz z Caritas i Śląskim Urzędem Wojewódzkim pomoże uchodźcom

Aby serce się nie zmarnowało

Organizacje charytatywne także ruszyły na pomoc. Doświadczenie i struktury, choć potrzebowały chwili na uruchomienie działań, bardzo przydają się obecnie nie tylko w bezpośredniej pomocy i zbiórce środków, ale także organizowaniu ludzi – ich chęci, środków, czasu. Po prostu serca. Takie działania podjął m.in. Caritas. W czasie ubiegłej niedzieli oraz Środy Popielcowej we wszystkich parafiach Archidiecezji Katowickiej zbierano pieniądze dla uchodźców. To jednak nie wszystko.

Gdy Polacy dowiedzieli się o uchodźcach na granicy, tłumnie ruszyli na pomoc. Wiele osób prywatnych jeździło na południowy wschód Polski po uchodźców. Odruch serca, silne wewnętrzne przekonanie – dla wielu podróż była oczywista. Przewóz, ciepły koc, jedzenie… Częstokroć decyzja, że z dnia na dzień dom stanie się schronieniem dla kogoś, kogo zobaczyło się pierwszy raz w życiu. Z czasem jednak coraz mocniej zaczęto odczuwać potrzebę zorganizowanej pomocy , ponieważ zaczął panować lekki chaos. Niektórzy nie wiedzieli jak wspierać i jak zaoferować to, co mogą dać innym.

Nocleg w parafiach i baza dla Ukraińców

Arcybiskup Wiktor Skworc spotkał się z dziekanami wszystkich dekanatów (jednostka administracyjna skupiająca kilka parafii). Proboszczowie zostali poproszeni, aby poinformować Caritas o możliwości zakwaterowania Ukraińców w budynkach należących do parafii. To jednak nie wszystko – parafie często koordynują wiele akcji pomocowych i to tam zgłaszają się ludzie chętni działać.