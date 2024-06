Armagedon pogodowy w Bielsku-Białej może się powtórzyć! Ekspert przestrzega, że efekty mogą być tragiczne

Taka ilość deszczu zdaniem ekspertów Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej nie mogła skutkować niczym innym jak właśnie podtopieniami i zalaniami terenów.

- To są ogromne ilości deszczu. Była to naprawdę skumulowana wartość w krótkim czasie. To musiało spowodować podtopienia, a nawet wylania rzek – zaznacza rzecznik IMGW, zauważając, że były one sygnalizowane przez synoptyków w prognozach i te się sprawdziły, lecz sytuacji z powodzią nie dało się zapobiec. - Tak duży opad deszczu nie może być przyjęty przez rzekę czy kanalizacje – podkreśla Grzegorz Walijewski.