„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” dobra wiadomość dla mieszkańców powiatu częstochowskiego oraz miasta Częstochowy

Zadaniem projektu “Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” jest wsparcie osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin z terenu miasta Częstochowa i powiatu częstochowskiego. Jego celem jest dążenie do poprawy funkcjonowania tych osób w przestrzeni publicznej poprzez zapewnienie usług asystenta osobistego. Pomoc i aktywna współpraca asystenta oraz uczestnika podczas wykonywania codziennych czynności, takich jak wyjście na zakupy, rehabilitację, do kina czy załatwienie spraw urzędowych pokazuje i uczy, jak sobie radzić w tego typu sytuacjach. Działania podejmowane w ramach projektu dają osobom niepełnosprawnym szansę na bardziej aktywne i samodzielne życie.

Jaka jest grupa docelowa projektu?

Projekt skierowany jest do dzieci do 16-go roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz wskazaniem do stałej bądź długotrwałej opieki, a także do osób dorosłych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.