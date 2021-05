Atal i pętla Słoneczna. Czy ruszyła budowa przy Korfantego? Będzie tu 5 budynków, w tym dominanta, wieżowiec na 100 m. Hotel, mieszkania

Zabudowa pustej działki przy pętli Słonecznej, obok stacji benzynowej, to żadna nowość. Mówi się o tym od lat.

Były nawet wizualizacje: zobaczyliśmy już w roku 2007. Możecie je obejrzeć w naszej galerii, ale pamiętajcie, to nie jest aktualna wizja dla tego miejsca. To projekt - koncepcja biura architektonicznego Konior Studio. Już wtedy plan zakładał, że na pętli Słonecznej powinna stanąć dominanta - czyli bardzo wysoki, smukły budynek. Ale już wcześniej, w latach 70. był plan, by na działce przy pętli Słonecznej, na rogu Korfantego i Grabowej, powstał 26-piętrowy budynek - podobno dla Instytutu Matematycznego. Do realizacji nie doszło, bo plan "zjadł" kryzys lat 80. Ale wiadomo było, że prędzej czy później działka zostanie zagospodarowana. Ostatecznie kilka lat temu kupił ją Atal.

Plan Atala na działkę przy pętli Słonecznej: pięć budynków, w tym jeden może mieć między 100 a 150 metrów. W kwietniu 2021 teren (2 hektary) między stacją benzynową, Korfantego i Grabową na Koszutce został zagrodzony, wycięto drzewa i krzewy. W maju na placu budowy stoi już zaplecze budowy, wjechał ciężki sprzęt. Jest tablica informacyjna. Ale wciąż nie ma wizualizacji projektu. Ani daty rozpoczęcia budowy wieżowca (dominanty). Bo na razie to, co dzieje się na placu budowy, to prace przygotowawcze. Za koncepcję architektoniczną odpowiada Błażej Hermanowicz z pracowni HRA Architekci. To architekci, którzy specjalizując się w dużych deweloperskich projektach biurowych i mieszkaniowych.