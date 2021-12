Atrakcje dla dzieci i rodzin czynne w święta Bożego Narodzenia w woj. śląskim. Gdzie warto się wybrać?

Jeśli tylko pogoda dopisze, można się wybrać chociażby do Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie. Co ciekawe, od 20 grudnia aż do 9 stycznia można na terenie ZOO oglądać żywą szopkę. Jest to z pewnością dodatkowy powód, aby odwiedzić to miejsce.

Dużą popularnością cieszy się chociażby Park Miliona Świateł w Zabrzu. Świetlne atrakcje zachwycają i to nie tylko najmłodszych. Kąpielisko Leśne w Maciejowie zmieniło się w bajkowy park. Na zwiedzających czeka mnóstwo atrakcji - jest ogromna karuzela czy górka do zjeżdżania.