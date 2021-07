Autostrada A4 bis rozgrzewa emocje mieszkańców śląskich miast. Są też obawy o cenne przyrodniczo tereny, po których ma biec ta ważna droga

Autostrada to marzenie kierowców, ale jak wybudować kolejną taką drogę na Śląsku?

Gładka jak stół, betonowa autostrada A4 bis, omijająca centrum aglomeracji śląskiej to marzenie wielu kierowców, zwłaszcza tych, którzy często stoją tu w korkach. Koncepcja budowy alternatywnej trasy A4 nie jest niczym nowym. Powstała jeszcze w latach osiemdziesiątych minionego wieku, kiedy to ówcześni planiści już dostrzegali, jak mocno wzrośnie natężenie ruchu w ciągu następnego półwiecza. Przewidzieli, że przepustowość istniejących i planowanych do budowy dróg szybko się wyczerpią. Samochodów przybywa, a wydawać by się mogło, dobre rozwiązania drogowe (DTŚ, autostrada A4, A1,) powoli stają się coraz mniej wydolne. Dlatego też w planie zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego umieszczono, wśród innych koncepcji również tę, dotyczącą budowy południowej autostradowej obwodnicy aglomeracji.